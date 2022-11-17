A Milli Takım'a Gaziantep'te coşkulu karşılama
Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü Gaziantep'te oynanacak Çekya maçı için kente geldi. Gaziantep'e gelen milli takımı binlerce taraftar çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle karşıladı.
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