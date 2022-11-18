Türkiye Çekya maçı öncesi Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri!
A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık karşılaşmasında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi millilerimizin teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Arda Güler'e değinen deneyimli teknik adam, "Arda Güler beklediğimden çok daha olgun. Bu tarz oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli ama hocalarının adaptasyon sürecini de göz önünde tutmalıyız. Oyuncudan birden fazla beklentimiz olmamalı. Oyuncuyu yavaş yavaş o profile sokmak daha önemli." ifadelerini kullandı. İşte basın toplantısının tamamı...
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