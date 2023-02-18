TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Turan açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor canlı yayınına katıldı. Başkan Büyükekşi, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için ismi geçen Arda Turan hakkında, “Henüz görüşme yok.” ifadelerini kullandı.
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