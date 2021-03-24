24 Mart 2021, Çarşamba
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Türkiye-Hollanda maçı sonrası seyirci açıklaması!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti ve G Grubu'na 3 puanla başladı. Galibiyetin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Görüşüyoruz devlet yetkililerimizle, bakanımızla. Rakamlarda artış var. Letonya maçını seyircili oynamak istiyoruz. Bütün maçlarda istiyoruz ama biraz daha zaman var. İnşallah yakın zamanda seyircili oynama durumuna geliriz." şeklinde konuştu.
24.03.2021
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