Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Türkiye-Hollanda maçı sonrası konuştu! "Nice başarılara"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti ve G Grubu'na 3 puanla başladı. Galibiyetin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Tüm takımı, ekibi kutluyorum. Özellikle Burak'ı tebrik ediyorum. Nice başarılara." dedi.

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