TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan rakiplerimiz ile alakalı flaş açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'un 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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