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İbrahim Hacıosmanoğlu: Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Togg gibi güzel bir marka yarattılar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında Milli Takımlar ana sponsorluğu kapsamında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Togg gibi güzel bir marka yarattılar. İnşallah Dünya Kupası'nda Amerika'da Togg'lara bineriz." dedi.

18 Mart 2025 | 12:38
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