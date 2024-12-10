Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması! "Geçen seneden bu yana..."
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Montella, Arda Güler için çarpıcı sözler söyledi. İşte detaylar...
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