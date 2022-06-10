Stefan Kuntz'dan Lüksemburg - Türkiye maçı öncesi sakatlık açıklaması
UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, milli futbolcu Merih Demiral ile birlikte basının karşısına çıktı. İşte Kuntz ve Demiral'ın açıklamaları...
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