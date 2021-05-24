24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Okay Yokuşlu'dan EURO 2020 açıklaması! "Sonuna kadar gidebiliriz"
A Milli Takım'ımızın başarılı oyuncularından Okay Yokuşlu, açıklamalarda bulundu. Kamptan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okay, EURO 2020 ile de ilgili olarak, "Takımımıza inancımız tam, sonuna kadar gidebiliriz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
24.05.2021
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