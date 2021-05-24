Orkun Kökçü'nün güveni tam! "Güzel şeyler başaracağız"

Sezonun bitmesinin ardından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için A Milli Takım'ımız Antalya'da kampa girdi. Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü de, kampa katılmak için şehre geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Kökçü, "Milli formayla güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum, buraya her şeyimi vermek istiyorum" dedi.

ABONE OL