24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Merih Demiral'dan Avrupa Şampiyonası yorumu! "İtalyanlar bizden çekiniyor"
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ve A Milli Takım'ımızın formasını giyen Merih Demiral, milli takım kampı için geldiği Antalya'da açıklamalarda bulundu. EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynayacağımız karşılaşma hakkında konuşan yıldız oyuncu, "İtalyanlarla konuşuyoruz, bizden çekiniyorlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
24.05.2021
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