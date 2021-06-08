Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Cengiz Ünder'den İtalya maçı sözleri! "Fransa da dünya şampiyonu olarak geldi ama..."

A Milli Takım'ımızın futbolcularından Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, EURO 2020 ve İtalya maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, "Fransa da dünya şampiyonu olarak geldi ama biz Konya'da 2-0 yenmiştik. İtalya'yı yenecek güce de sahibiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

ABONE OL