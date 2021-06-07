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Son dakika spor haberi: EURO 2020 öncesinde flaş A Milli Takım sözleri! "Biz İtalya'ya çok ters geleceğiz"

A Spor yorumcularından Serdar Kelleci, canlı yayında A Milli Takım'ımızın EURO 2020 yolunu yorumladı. Turnuvanın açılış maçında deplasmanda İtalya ile mücadele edecek olan millilerimiz için Kelleci, "Biz oyun sistemi olarak İtalya'ya çok ters geleceğiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
07.06.2021
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