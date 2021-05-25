Son dakika spor haberi: Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu! "Milli takım hep hayalimdi"

A Milli Takım'a seçilen Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcu çok mutlu olduğunu ifade etti. Genç forvet, "Milli takım hep hayalimdi, çok mutlu ve gururluyum" dedi. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberleri

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