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Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan flaş A Milli Takım sözleri! "Şampiyon olabiliriz ama..."

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında flaş açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ımızın şampiyon olabileceğini dile getiren Uluç, "Avrupa veya Dünya şampiyonu olabiliriz ama Letonya'yı yenemeyenlere teşekkür ederek olamayız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
01.04.2021
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