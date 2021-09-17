17 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Bomba iddia! "Stefan Kuntz kızdığı için Türkiye'ye geliyor"
Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Stefan Kuntz, Türkiye ile anlaşırsa sözleşmesi kolaylıkla sona erdirilecek. Bu açıklamaları Spor Gündemi programında değerlendiren A Spor yorumcusu Haldun Domaç, gündeme bomba gibi bir iddia attı. Domaç, "Kuntz kızdığı için Türkiye'ye geliyor" dedi. Ayrıca Domaç "Bize, kızdığı için gelecek değil katma değer katacak bir hoca lazım" sözlerini ekledi. | Son dakika spor haberleri
17.09.2021
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