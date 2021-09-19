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Son dakika spor haberi | A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. | Son dakika A Milli Takım spor haberleri
19.09.2021
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