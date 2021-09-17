Son dakika spor haberi | Stefan Kuntz'a izin çıktı

Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Stefan Kuntz Türkiye ile anlaşırsa sözleşmesi kolaylıkla sona erdirilecek. A Milli Takım'da Şenol Günei dönemi sona erdikten sonra birkaç isim gündeme gelmişti. Federasyon bu isimler arasından Stefan Kuntz'a karar kıldı. | Son dakika A Milli Takım spor haberleri (A Milli Takım spor haberi)

ABONE OL