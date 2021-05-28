Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın yıldızı Halil Dervişoğlu A Spor'a konuştu! "Transferim..."

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Halil Dervişoğlu A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın sorularını yanıtladı. Genç oyuncu, "Milli Takım'da olduğum için mutluyum. Azerbaycan maçında gol atmak da gurur verici" dedi. Transfer durumuyla ilgili de konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Şu an transferi düşünmüyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Tamamen milli takıma odaklandım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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