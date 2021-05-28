28 Mayıs 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
A Milli futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu medya mensuplarının sorularını yanıtladı
A Milli Takım EURO 2020 öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Altay, yapmış oluduğu açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını söylerken, Halil ise A Milli Takım ile çıktığı ilk resmi maçta çok büyük bir heyecan ve gurur yaşadığını açıkladı.
28.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Muriqi transferinde son durum ne? Eşiyle ilgili flaş detay
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Cimbom'da seçim krizi! İşte Terim detayı...
- Transfer harekatını aktardı! Koita Umut Meraş ve Hamsik...
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Muriqi transferinde son durum ne? Eşiyle ilgili flaş detay
- Çebi resmen açıkladı! "3 isme teklif var"
- Vedat Muriqi Transferinde Son Durum Ne? Ahmet Selim Kul Açıkladı! / A Spor
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig