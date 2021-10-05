SON DAKİKA SPOR HABERİ - A Milli Takım'ın deneyimli oyuncularından Caner Erkin ve genç futbolcu Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, Norveç ve Letonya maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Riva'daki kampta hazırlıklarına devam eden Milli futbolcularımız Caner Erkin ve Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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