SON DAKİKA SPOR HABERİ - A Milli Takım'da Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu!

A Milli Takım'ın başarılı oyuncularından Ozan Tufan, yeni teknik direktör Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu. Tufan, "10-12 kişilik bir ekip geldi, hocamızla tanıştık. İstediklerini söyledi, düşüncelerini aktardı. Güzel, samimi bir ortam vardı. Yeni hocamıza her anlamda yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah sonu güzel olur" ifadelerini kullandı. Öte yandan Rıdvan Yılmaz ise, "Bizlere görev verildiği halde yapmaya hazırız. Herkesin hayali milli forma. Hocamız hepimizle birebir görüştü. İlk defa yabancı bir hocayla çalışacağım ben de. Bizlere cana yakın davranıyor. İnşallah başarılı oluruz" dedi.

ABONE OL

İşte Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

Ozan Tufan; "10-12 kişilik bir ekip geldi, hocamızla tanıştık. İstediklerini söyledi, düşüncelerini aktardı. Güzel, samimi bir ortam vardı. Yeni hocamıza her anlamda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu grubu en iyi şekilde nasıl tamamlarız, ona bakacağız. İnşallah sonu güzel olur. Şimdilik hocamızla taktiksel anlamda bir iletişim kurmadık kadromuz akşam tamamlanacak. Disiplini ön planda tutmak istiyor ve mental olarak herkesi yüzde yüz istiyor. Bu grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Dünya Kupası elemelerine iyi başladık. Norveç ve Hollanda gibi rakiplere karşı oynadık. Şenol hocayı suçlamamak lazım. Bir sorumlu varsa hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. Norveç maçında nasıl daha iyi oluruz, nasıl kazanırız ona bakacağız. Bu grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Dünya Kupası elemelerine iyi başladık. Norveç ve Hollanda gibi rakiplere karşı oynadık. Şenol hocayı suçlamamak lazım. Bir sorumlu varsa hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. Norveç maçında nasıl daha iyi oluruz, nasıl kazanırız ona bakacağız. Biz takım olarak Haaland, Sörloth gibi isimler oynadığı zaman daha fazla motive oluyoruz. Bu eksiklerin bizim için elbette artısı var ama eksikleri olmasaydı da sahaya çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hollanda maçından dolayı çok üzgünüz ama kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra inişli çıkışlı durumlar vardı. Futbolda önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

Rıdvan Yılmaz; "Bizlere görev verildiği halde yapmaya hazırız. Herkesin hayali milli forma. Hocamız hepimizle birebir görüştü. İlk defa yabancı bir hocayla çalışacağım ben de. Bizlere cana yakın davranıyor. İnşallah başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.