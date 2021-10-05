05 Ekim 2021, Salı
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Son dakika Milli Takım haberleri | "Yabancı olacaksa Alman olmasını tercih ederim"
Milli takım yeni dönemde ilk sınavına çıkıyor. Stefan Kuntz önderliğinde ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız 8 Ekim'de Norveç'i konuk edecek. Stefan Kuntz'u değerlendiren A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, "Kuntz bence iyi hocadır ama oradaki insan malzemesi ve kültürün sonucu o başarılar. Norveç'i yendiğimiz zaman başarılı mı olacacağız? Bir ekol inşa etmedikten sonra neye yarar." dedi. | Son dakika Milli Takım haberleri
05.10.2021
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