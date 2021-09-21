Son dakika spor haberi | Kuntz neden Almanya Milli Takımı'nın başına geçmedi?

A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. Alman çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Peki Kuntz neden Almanya Milli Takımı'nın başına geçmedi? A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök son detayları aktardı. Özkök, Kuntz'un şanssızlığının Hansi Flick olduğunu, Flick olmasaydı Kuntz'un Almanya Milli Takımı için en büyük aday olduğunu iletti. | Son dakika A Milli Takım spor haberleri

ABONE OL