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Son dakika spor haberi | Kuntz neden Almanya Milli Takımı'nın başına geçmedi?

A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. Alman çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Peki Kuntz neden Almanya Milli Takımı'nın başına geçmedi? A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök son detayları aktardı. Özkök, Kuntz'un şanssızlığının Hansi Flick olduğunu, Flick olmasaydı Kuntz'un Almanya Milli Takımı için en büyük aday olduğunu iletti. | Son dakika A Milli Takım spor haberleri
21.09.2021
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