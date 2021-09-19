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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz İstanbul'da

Hollanda mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz ile anlaşmaya varmıştı. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü, İstanbul'a geldi.
19.09.2021
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