09 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020'deki İtalya maçı öncesi kamp yapacağı otele ulaştı!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 11 Haziran Cuma günü oynayacağı İtalya maçı öncesi kamp yapacağı otele ulaştı. Ay yıldızlılar, maç gününe kadar Roma'da konaklayacak. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
09.06.2021
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