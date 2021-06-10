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Son dakika spor haberi: Uçakta A Milli Takım'a anons jesti! THY pilotu... | A Milli Takım

Son dakika spor haberleri... Corona virüsü sebebiyle 1 sene ertelenen Eruo 2020'nin açılış maçında A Milli Takım 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak. Kaptan pilot Akın Deniz, A Milli Takım'a duygu yüklü bir anons yaptı. EURO 2020'nin açılış mücadelesinde İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan THY uçağı ile Roma'ya geldi. Yolculuk sırasında uçağın kaptan pilotu Akın Deniz, A Milli Takım'a duygu yüklü bir anons yaptı.
10.06.2021
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2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Almanya'nın Paderborn şehrinde sürdüren A Milli Futbol Takımı, açılış maçında karşılaşacağı İtalya mücadelesi için Roma Leonardo Da Vinci havalimanına geldi. Yolculuk sırasında THY uçağının kaptan pilotu Akın Deniz, ay-yıldızlı ekip için duygusal bir anons yaptı.

Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim.Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz. Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız. Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan Wembley Stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21:00'de ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz.Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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