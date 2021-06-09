09 Haziran 2021, Çarşamba
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Türkiye-İtalya maçını böyle yorumladı! "Yenmememiz için bir neden göremiyorum"
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında A Milli Takımı'mız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya mücadelesini değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, "İyi hazırlanmış milli takımımızın İtalya'yı yenmemesi için bir neden göremiyorum" dedi. | Son dakika Milli Takım haberleri
09.06.2021
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