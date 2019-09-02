Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Andorra ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, yabancı kuralıyla ilgili sorulan bir soruya "Yabancı sayısını belirli bir seviyeye düşürmeliyiz" yanıtını verdi.