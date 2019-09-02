02 Eylül 2019, Pazartesi
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Şenol Güneş: 2020 Avrupa Şampiyonası'na mutlaka katılmak istiyoruz
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak Andorra maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, "2020 Avrupa Şampiyonası'na mutlaka katılmak istiyoruz" dedi.
02.09.2019
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