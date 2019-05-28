Ömer Ali Şahiner: "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı hayranlıkla izliyorum"

Milli futbolcular Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampında basın toplantısı düzenlediler. Şahiner, Yurt içinde ve dışında oynayan çok iyi oyuncularımız var. Özellikle Abdülkadir ve Yusuf'u hayranlıkla izliyorum." dedi.