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Ömer Ali Şahiner: "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı hayranlıkla izliyorum"

Milli futbolcular Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampında basın toplantısı düzenlediler. Şahiner, Yurt içinde ve dışında oynayan çok iyi oyuncularımız var. Özellikle Abdülkadir ve Yusuf'u hayranlıkla izliyorum." dedi.
28.05.2019

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