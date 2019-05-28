Ömer Ali Şahiner: "Yabancı sınırı beni etkilemiyor"

Milli futbolcular Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampında basın toplantısı düzenlediler. Şahiner, yabancı sınırı ile ilgili sorulan bir soruya "Ben yılda 40-45 maç oynayan Türk bir oyuncu olarak, yabancı sınırının beni etkilemediğini söyleyebilirim. Hatta yabancı oyunculardan çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bizim yabancı kuralına takılmamamız lazım. Asıl sorunumuz bu değil." cevabını verdi. .