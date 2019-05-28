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Şenol Güneş: "Burak ve Dorukhan oynamayacak"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da katıldığı programda “Beşiktaş’tan ayrılmayı söz olarak söyledik ama gerçekleştirmeyi hiç aklıma getirememiştim. Ruhunuzu, bilginizi verdiğiniz, sizi seven bir camiadan ayrılıyorsunuz. Kolay bir iş değil” dedi. Güneş ayrıca, Yunanistan'la oynanacak hazırlık karşılaşmasında Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'ün kadroda yer almayacaklarını, mücadelede genç isimlere şans vermeyi planladığını ifade etti.
28.05.2019

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş'a vedasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "4 yıl önce Fikret Orman ve yönetimi ile başladım. Güzel birliktelik oldu. Zaman zaman iyi zaman zaman kötü anlarımız oldu. Sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştık. Kader birliği yapıyorsunuz. Oradan ayrılmayı söz olarak söyledik ama gerçekleştirmeyi hiç aklıma getirememiştim.

Maç oynandıktan sonra odamı boşaltmam gerekiyordu. Kasımpaşa maçından sonraki sabah yine oraya gittim. Yine alışkanlığımı gerçekleştirdim. Orada odamı boş görmek de ayrı bir burukluktu. Son maçta taraftarın az olmasıyla ilgili birçok şeyi sorgulamak lazım. Maçın heyecanı, Şenol Güneş'in durumu, iftar saati... Bunların hepsi etken olabilir. Orada bana plaket verildi, uğurlandım. Sayısı size göre az, bana göre fazla olan çok kaliteli bir taraftar grubu beni uğurladı. Bana o duyguları milyonlar veremez. Ruhunuzu bilginizi verdiğiniz, sizi seven bir camiadan ayrılıyorsunuz. Kolay bir iş değil. Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün hala Beşiktaş'la sözleşmem var ama milli takımla çalışıyorum. Resmi yazı yazıldı. Bir seferberlik emri gibi düşünün. Size bir emir geliyor ve göreve geliyorsunuz. 1 Haziran'da kongre var. Gelen yeni yönetim, 'Ben seni istemiyorum' diyebilir. Sözleşmem 1 Haziran'da başlıyor" ifadelerini kullandı.

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