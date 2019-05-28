Nazım Sangare: "Kendimi Türk hissediyorum"

Milli futbolcular Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nazım Sangare'nin açıklamaları:

Şenol Güneş'in Türk olduğumu bilmemesi normal

"Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, o kişinin Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok."

Kendimi Türk hissediyorum

"Gine Milli Takımı'ndan da teklif geldi. Babam Gineli, annem Eskişehirli. Benim için zor bir karardı. Normalde tatiller için Türkiye'ye geliyorduk. Ancak ben, kendimi daha çok Türk hissediyorum. Umarım bu formayı giyerim."

Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları:

"Milli takımda oynama hedefimi kaybetmedim. Benim gibi alt yaş kategorilerinde oynayıp A Milli Takım'da oynayamayan birçok oyuncu var. Bunu çözmemiz gerekiyor."

Asıl sorun yabancı sınırı değil

"Ben yılda 40-45 maç oynayan Türk bir oyuncu olarak, yabancı sınırının beni etkilemediğini söyleyebilirim. Hatta yabancı oyunculardan çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bizim yabancı kuralına takılmamamız lazım. Asıl sorunumuz bu değil."

Arkadaşlık ortamı çok iyi

"Dışardan gördüğüm kadarıyla bizim genç takımlarda birlikte olduğumuz arkadaşlarla, Emre ve Burak ağabeylerin olduğu tecrübeli oyuncular çok iyi bir ekip olmuş. İnşallah böyle devam eder. Başarıyı getiren en önemli faktörlerden biri bu arkadaşlık ortamı."

Yurt içi ve yurt dışında oynayan çok iyi oyuncularımız var

"Fransa'nın öne çıkan oyuncularını konuşmadık. Kendi oyuncularımızla ilgili konuştuk. Bence bu daha önemli. Yurt dışında oynayan çok iyi oyuncularımız var. Yurt içinde de Abdülkadir ve Yusuf var. Abdülkadir'i izlemek beni gerçekten heyecanlandırıyor."

Bu kadarını ben bile hayal edemezdim

'Konya'da Fransa'ya karşı oynamayı hayal ettin mi?' sorusuna Şahiner: "Konya'da doğup büyümüş biri olarak, bu kadarını ben bile hayal edemezdim. Çok büyük bir hayal bu. Bu kadar düşünmek biraz da stres yaptırıyor. Çok farklı bir atmosfer olacaktır. İnşallah o gün sahada olurum."