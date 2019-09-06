06 Eylül 2019, Cuma
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İşte Ümit Millilerimizin ikinci golü
Ümit Milli Takımımız, 51. dakikada Mert Müldür'ün attığı golle İngiltere karşısında 2-1 öne geçti.
06.09.2019
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