Milli Takım haberleri - Milli Takım antrenmanında eğlenceli görüntüler!

A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Karadağ ile karşılaşacak. Elemelerin son maçı öncesinde antrenmanlarını sürdüren Milliler'den eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Stefan Kuntz önderliğinde devam eden antrenmanda kaybeden takım ceza olarak şınav çekti. İşte o görüntüler...

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