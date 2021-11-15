A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Karadağ maçı öncesi konuştu! "En büyük avantajımız..."

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Söyüncü, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Futbolcular olarak bu maçın anlamının farkındayız. İyi mücadele edip 3 puanı almamız lazım. Karadağ'a karşı en büyük avantajımız, iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum." dedi. | Son dakika spor haberleri

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