15 Kasım 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Milli Takım haberleri - Milliler Dünya Kupası için bekleyişe geçti! "Hollandalılar çekiniyor"
A Milli Futbol Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda son maçına çıkacak. Karadağ'ı yenmesi ve Hollanda'nın evinde Norveç'e kaybetmesi halinde Milliler kupaya direkt katılma hakkına sahip olacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan konuyu değerlendirdi. Aktan, "Hollanda'nın boş stat konusunu gündeme getirmesi, Norveç maçından çekindiklerini gösteriyor. Louis van Gaal bu konuya fazlasıyla değindi. Norveç'in bir azizlik yapabileceğinden endişe duymakta. Biz ise bu endişenin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ama Karadağ'ı yenmemiz gerekiyor." dedi. | Milli Takım haberleri
15.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'ın Fenerbahçe Derbisi İlk 11'i Nasıl Olacak? Levent Tüzemen Değerlendirdi! / A Spor
- İki isimden Milli Takım'a eleştiri! "Bizim için zayıf"
- Ergin Aslan: "Galatasaray Yarına Dair Işık Veriyor!" / A Spor / Spor Ajansı / 14.11.2021
- GOL | Kayserispor 1-0 Sivasspor
- Vitor Pereira'nın Fenerbahçe geleceği belli oluyor! "Derbiyi kaybederse..."
- Cenk Tosun gerçeğini açıkladı! Transferde son durum ne?
- Dorukhan Toköz'den enstantaneler!
- Erman Toroğlu'ndan Flaş Milli Takım Yorumu: "Biz Derede Boğulduk" / A Spor / Takım Oyunu /13.11.2021
- GOL | Kayserispor 1-1 Sivasspor ️
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...