Milli Takım haberleri - Milliler Dünya Kupası için bekleyişe geçti! "Hollandalılar çekiniyor"

A Milli Futbol Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda son maçına çıkacak. Karadağ'ı yenmesi ve Hollanda'nın evinde Norveç'e kaybetmesi halinde Milliler kupaya direkt katılma hakkına sahip olacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan konuyu değerlendirdi. Aktan, "Hollanda'nın boş stat konusunu gündeme getirmesi, Norveç maçından çekindiklerini gösteriyor. Louis van Gaal bu konuya fazlasıyla değindi. Norveç'in bir azizlik yapabileceğinden endişe duymakta. Biz ise bu endişenin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ama Karadağ'ı yenmemiz gerekiyor." dedi. | Milli Takım haberleri

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