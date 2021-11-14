Milli Takım haberleri - Milli futbolcuya sert sözler! "Anadolu'da oynasa kadroya alınmaz"

Milli Takım sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve 2022 Dünya Kupası için avantajı ele geçirdi. Son maçında Karadağ ile oynayacak olan Milliler, en kötü ihtimalle playoff turuna kalmak istiyor. Stefan Kuntz'un açıkladığı kadroda beklenen birçok isim çağrılmazken, beklenmeyen bazı isimler de kadroya dahil olmuştu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu isimlerden birisinin Kenan Karaman olduğunu söyledi. Uçul, "Oyuncuların birlikte oynama alışkanlıkları gelişsin diye bir Milli Takım kadrosu olmalı. Ama kendi takımlarında da oynamalılar. Kadroya baktığımızda Kenan Karaman var. Beşiktaş'ta ne kadar oynuyor Kenan. Zamanında iyiydi Kenan ama şu anda Kenan'dan daha iyi 3 oyuncu bulurum. Anadolu'da oynasa Milli Takım kadrosuna çağrılmazdı." dedi. | Milli Takım haberleri

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