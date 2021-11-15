Milli Takım haberleri - İşte Karadağ maçının şifresi! "İlk yarıda yapmamız gereken..."

Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda son maçına Karadağ karşısında çıkacak. Zorlu maç öncesinde playoff avantajını eline geçiren Milliler, Hollanda-Norveç maçının skoruna bağlı olarak lider çıkabilir. A Spor yorumcusu Taner Karaman, zorlu maçın şifresini verdi. Karaman, "Öncelikle yapmamız gereken şey kontrollü olmak. Rakibi yenmek istiyoruz ama tabiri caizse paldır küldür saldırırsak, rakibin ceza kesecek oyuncuları gerekeni yapar. Mümkünse ilk 45 dakikayı 0-0 bitirip ikinci yarıda açılmayı beklemek daha iyi olur." dedi. | Milli Takım haberleri

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