Milli Takım haberleri - İki isimden Milli Takım'a eleştiri! "Bizim için zayıf"

Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Son maçlara girilirken grupta ikinci sıraya yükselen ay yıldızlı ekip, avantajı eline geçirdi. A Spor yorumcuları Ergin Aslan ve Mehmet Emin Uluç Karadağ maçı hakkında konuştu. Aslan, "Bizi bu zor duruma sokan şey içerideki Karadağ ve Letonya maçlarını çantada keklik gibi görmemizdi. Euro 2020'de de aynısını yaptık. İtalya'yı rakip olarak gördük ve İsviçre'yle Galler'i küçümsedik." yorumunda bulundu. Uluç ise "Bizim futbola bakış açımız bu. 2002 Dünya Kupası'nda rakibimiz Çin, Kosta Rika ve Brazilya'ydı. Gruptan rahat çıkarız diyorduk. Bize göre rakip Brezilya'yken Çin ve Kosta Rika dandik takımdı. Çünkü ne oynadıklarını bilmiyorduk. Bilmediğimiz şeyler bize göre zayıf. Bakış açımız bu." dedi. | Milli Takım haberleri

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