14 Kasım 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Milli Takım haberleri - İki isimden Milli Takım'a eleştiri! "Bizim için zayıf"

Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Son maçlara girilirken grupta ikinci sıraya yükselen ay yıldızlı ekip, avantajı eline geçirdi. A Spor yorumcuları Ergin Aslan ve Mehmet Emin Uluç Karadağ maçı hakkında konuştu. Aslan, "Bizi bu zor duruma sokan şey içerideki Karadağ ve Letonya maçlarını çantada keklik gibi görmemizdi. Euro 2020'de de aynısını yaptık. İtalya'yı rakip olarak gördük ve İsviçre'yle Galler'i küçümsedik." yorumunda bulundu. Uluç ise "Bizim futbola bakış açımız bu. 2002 Dünya Kupası'nda rakibimiz Çin, Kosta Rika ve Brazilya'ydı. Gruptan rahat çıkarız diyorduk. Bize göre rakip Brezilya'yken Çin ve Kosta Rika dandik takımdı. Çünkü ne oynadıklarını bilmiyorduk. Bilmediğimiz şeyler bize göre zayıf. Bakış açımız bu." dedi. | Milli Takım haberleri
14.11.2021
ABONE OL

İki isimden Milli Takım’a eleştiri! Bizim için zayıf İki isimden Milli Takım'a eleştiri! "Bizim için zayıf" 14.11.2021
Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! Bu 11 ile Karadağ’ı yenemeyiz Canlı yayında flaş Milli Takım sözleri! "Bu 11 ile Karadağ'ı yenemeyiz" 14.11.2021
A Milli Takım’ımız için konuştu: Keşke olsaydı! A Milli Takım'ımız için konuştu: Keşke olsaydı! 14.11.2021
Cebelitarık maçı sonrası Kuntz: Gurur duyuyorum! Cebelitarık maçı sonrası Kuntz: Gurur duyuyorum! 13.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Toroğlu’dan kırmızı kart yorumu! Hakemden büyük kıyak Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Hakemden büyük kıyak" 13.11.2021
Eski futbolcudan Millilere şok sözler! Laubalilik var Eski futbolcudan Millilere şok sözler! "Laubalilik var" 13.11.2021
Milli Takım’da sistem tartışması! Oyuncular etkileniyor Milli Takım'da sistem tartışması! "Oyuncular etkileniyor" 13.11.2021
İşte Millileri gruptan çıkaracak senaryo! Benim korkum... İşte Millileri gruptan çıkaracak senaryo! "Benim korkum..." 13.11.2021
GOL | Belçika U21 2-0 Türkiye U21 GOL | Belçika U21 2-0 Türkiye U21 13.11.2021
GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21 GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21 12.11.2021
Kuntz Cebelitarık maçı öncesi konuştu! Kuntz Cebelitarık maçı öncesi konuştu! 12.11.2021
Kerem Aktürkoğlu Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu! Kerem Aktürkoğlu Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu! 12.11.2021
Milli Takımda özel kaleci antrenmanı! Milli Takımda özel kaleci antrenmanı! 12.11.2021
O isimler neden Milli Takıma çağırılmadı? Tecrübeli oyuncular... O isimler neden Milli Takıma çağırılmadı? "Tecrübeli oyuncular..." 12.11.2021
Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı Türkiye - Cebelitarık maçı öncesi konuştu 10.11.2021
Cherchesov A Spor’a konuştu! Kuntz’tan önce Hamit Altıntop ile görüştüm Cherchesov A Spor'a konuştu! "Kuntz'tan önce Hamit Altıntop ile görüştüm" 10.11.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak
Spor camiasından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...
GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör