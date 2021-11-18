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MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Stefan Kuntz eleştirisi! "Karadağ maçında Orkun Kökçü golü attıktan sonra..."

A Spor'un usta yorumcusu Stefan Kuntz, A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile oynadığı maçı değerlendirdi. Uluç, "Orkuk Kökçü'nün golünden sonra Stefan Kuntz gitti Fatih Terim geldi. Her topu geriye oynadılar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
18.11.2021
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