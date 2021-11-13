13 Kasım 2021, Cumartesi
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Milli Takım haberleri - Eski futbolcudan Millilere şok sözler! "Laubalilik var"
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Gruptan Lider Hollanda'nın 4 ve ikinci sırada bulunan Norveç'in 2 puan gerisinde bulunan Millilerin, kalan iki maçı kazanması gerekiyor. A Spor yorumcusu Tanju Çolak, Millileri sert dille eleştirdi. Çolak, "Deplasmanda Cebelitarık'a ilk yarıda gol atamayıp ikinci yarıda 3 gol attık. Bu maçta Cebelitarık'a 5-6 tane atmazsak kabullenemem. O zaman futbolcularda laubalilik var, sistem oyuncusu değiller diyebilirim." dedi. | Milli Takım haberleri
13.11.2021
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