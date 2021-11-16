MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Burak Yılmaz yorumu! "Fizik olarak..."

A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu son maçında Karadağ deplasmanında ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Usta yorumcu Erman Toroğlu ilk yarıyı Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, "Ben olsam Burak Yılmaz'ı oyundan alırım. O bölgeye daha fizikli, rakip savunmayı yıpratacak biri lazım." dedi. | Milli Takım haberleri

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