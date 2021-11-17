17 Kasım 2021, Çarşamba
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MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Toroğlu yıldız ismi eleştirdi! "Takım değişti o değişmedi"
A Milli Futbol Takım'ımız, Deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve 2022 Dünya Kupası'na gitmek için playoffa kaldı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Caner Erkin hakkında konuştu. Toroğlu, "Takımda bir farklılık var ama Caner'de yok. Artık bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Geçen Rıdvan oyuna girdi ve işi bitirdi." dedi. | Milli Takım haberleri
17.11.2021
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