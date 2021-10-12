MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Takım oyuncuları için canlı yayında flaş tespit! "Sorumluluktan kaçıyor"

Milli Takım 2022 Katar Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Letonya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Özellikle oyuna sonradan giren isimlerin tempoyu arttırdığını söyleyen A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğu, "Serdar Dursun ve Rıdvan Yılmaz'ın oyuna girişi ile Milli Takım tempo yaptı. Cengiz Ünder ise hücum hattında sorumluluk alan tek isimdi. Hata yapıyor ama sorumluluktan kaçmıyor."dedi Şahinoğlu, Hakan'ı "Saha içerisinde sorumluluktan kaçan oyuncu ise Hakan Çalhanoğlu." diyerek eleştirdi. | Milli Takım haberleri

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