12 Ekim 2021, Salı
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MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Letonya-Türkiye maçı sonrası dikkat çeken sözler! "Eleştireceğim tek nokta..."
Milli Takım 2022 Katar Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Letonya deplasmanında 1-0'lık skoru çevirerek 2-1 galip geldi. Maç hakkında görüşlerini bildiren A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, "İleri uçta anahtar paslar bir türlü gelmiyor. Ya rakibe çarpıyor ya da rakibe çarpıyor. Nokta santraforumuz Serdar Dursun. Eleştirebileceğim tek nokta bu. Bizim Serdar Dursun ile oynamamız gerekiyor." dedi. | Milli Takım haberleri
12.10.2021
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