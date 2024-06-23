Milli Takım antrenmanında çok konuşulan anlar! Montella ve Arda...
A Milli Futbol Takımı'nda oyuncuların ısınma çalışmaları sonrası taktik çalışmalarına geçildiği sırada Arda Güler eline sarı yelek aldı, Vincenzo Montella hemen o bölgeye geldi ve Arda Güler'in elinden yeleği alarak Yusuf Yazıcı'ya yeleği uzattı. Montella'nın daha sonra Arda Güler'le kısa süreli bir konuşma yaptığı gözlemlendi. Genç yıldız da Vincenzo Montella'nın yanından ayrıldı ve Selçuk Şahin'in olduğu bölgeye gitti. Arda, yardımcı antrenörlerle görüştükten sonra bireysel antrenmana başladı. Arda Güler'in bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu Montella'nın Arda Güler'e yönelik bu yaklaşımı sonrası taraftarlar sosyal medyada İtalyan teknik adama tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.
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