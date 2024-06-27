Cenk Tosun'un golü sonrası Azerbaycan ordusunun gol sevinci!
Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Çekya'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Azerbaycan Ordusu ise bu zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. İşte detaylar...
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